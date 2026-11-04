KPK Dalami Arahan Hamenang untuk Menangkan Perusahaan Tertentu dalam Proyek Pemkab Klaten

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan campur tangan Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Pendalaman dilakukan dengan memeriksa dua pejabat Pemkab Klaten pada Selasa (3/11). Keduanya ialah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten berinisial S serta SN, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik meminta keterangan para saksi mengenai dugaan arahan Hamenang untuk memenangkan perusahaan tertentu dalam proses pengadaan.

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"Saksi dimintai keterangan terkait arahan dari Bupati untuk memenangkan perusahaan tertentu," kata Budi, Selasa (3/11).

Penyidik juga menggali pengetahuan kedua saksi mengenai tahapan serta mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Klaten.

Kasus yang menyeret Hamenang ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 15 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan Hamenang, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah, serta 21 orang lainnya.

Sehari setelah penangkapan, KPK mengumumkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Hamenang, Ahmad Luthfi, dan pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative, Muhammad Amin Wahyu Utomo.

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025-2026.