Kasus Pembunuhan Pria Terborgol di Kendal Terungkap, Polisi Tangkap 5 Anak Punk

jateng.jpnn.com, KENDAL - Polisi menangkap lima orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan Donna Nuzulul Aditya (29), pria yang jasadnya ditemukan dalam kondisi tangan terborgol di sebuah gedung kosong di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, pada 6 Oktober 2026.

Kapolres Kendal AKBP Ratna Quratul Ainy mengatakan kelima terduga pelaku ditangkap di sejumlah lokasi berbeda, yakni Kota Cilegon, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Kendal. Penangkapan berlangsung secara bertahap pada 28 Oktober hingga 3 November 2026.

Menurut Ratna, pembunuhan tersebut diduga dilatarbelakangi sakit hati salah seorang pelaku berinisial FW terhadap korban. Dalam perkara ini, polisi mengamankan empat pria berinisial FW, AB, SP, dan AFS, serta seorang perempuan yang diduga turut terlibat.

Peristiwa bermula ketika korban bersama empat pria tersebut mengonsumsi minuman beralkohol di sebuah ruko kosong di Desa Kebondalem, Kecamatan Brangsong, Kendal.

Dalam pertemuan itu, FW diduga menyimpan rasa sakit hati dan merencanakan pembalasan terhadap korban. Korban kemudian dibujuk untuk kembali berkumpul dan mengonsumsi minuman beralkohol di sebuah bangunan kosong di Jalan Arteri Brangsong.

Di lokasi itulah para terduga pelaku diduga menganiaya korban hingga tidak berdaya. Mereka kemudian memborgol tangan korban pada teralis jendela bangunan tersebut.

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"Pembunuhan ini dilakukan dengan sangat terencana, sadis, dan diikuti dengan perampasan harta benda korban," kata Ratna di Kendal, Rabu.

Selain diduga terlibat dalam rangkaian pembunuhan, perempuan yang ditangkap tersebut juga diduga membawa kabur telepon seluler dan sepeda motor milik korban.