Anak 5 Tahun di Semarang Dianiaya Ibu Kandung

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang anak perempuan berusia 5 tahun harus menjalani perawatan di RSUD KRMT Wongsonegoro (RSWN) Kota Semarang setelah diduga menjadi korban penganiayaan ibu kandungnya.

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Cumi-cumi Tiga, Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, pada Kamis (5/11) malam. Ibu korban diketahui berinisial D.

Kepala Satuan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polrestabes Semarang Kompol Ni Made Sriniti membenarkan adanya laporan peristiwa tersebut.

Menurut Sriniti, polisi masih melakukan pemeriksaan untuk mendalami kejadian itu. Sementara korban belum diperbolehkan pulang dan masih mendapat perawatan medis.

"Masih proses pemeriksaan," kata Sriniti, Jumat (6/11).

Dari pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami luka luar, salah satunya memar pada bagian mata kanan. Namun, kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi dari rumah sakit.

"Untuk hasil rekam medis resmi masih menunggu dokter," ujarnya.

Sriniti menyebut, terduga pelaku merupakan ibu kandung korban. Berdasarkan informasi awal, D diduga mengalami stres. Meski demikian, polisi masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut.