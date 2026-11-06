Anak 5 Tahun di Semarang Dianiaya Ibu Kandung
jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang anak perempuan berusia 5 tahun harus menjalani perawatan di RSUD KRMT Wongsonegoro (RSWN) Kota Semarang setelah diduga menjadi korban penganiayaan ibu kandungnya.
Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Cumi-cumi Tiga, Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, pada Kamis (5/11) malam. Ibu korban diketahui berinisial D.
Kepala Satuan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polrestabes Semarang Kompol Ni Made Sriniti membenarkan adanya laporan peristiwa tersebut.
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Menurut Sriniti, polisi masih melakukan pemeriksaan untuk mendalami kejadian itu. Sementara korban belum diperbolehkan pulang dan masih mendapat perawatan medis.
"Masih proses pemeriksaan," kata Sriniti, Jumat (6/11).
Dari pemeriksaan sementara, korban diketahui mengalami luka luar, salah satunya memar pada bagian mata kanan. Namun, kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi dari rumah sakit.
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"Untuk hasil rekam medis resmi masih menunggu dokter," ujarnya.
Sriniti menyebut, terduga pelaku merupakan ibu kandung korban. Berdasarkan informasi awal, D diduga mengalami stres. Meski demikian, polisi masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut.
Anak berusia 5 tahun di Semarang Utara masih dirawat di rumah sakit setelah diduga dianiaya ibu kandungnya.
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