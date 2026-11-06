Polda Jateng Tangkap Dua Pengedar Sabu di Batang & Pekalongan, Bandar Utama Masih Diburu

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dua pria yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika jenis sabu di Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah. Dari dua penangkapan tersebut, polisi menyita sabu dengan berat bruto total 29,64 gram.

Direktur Reserse Narkoba Polda Jateng Kombes Pol Yos Guntur mengatakan pengungkapan kasus itu bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika di wilayah Kabupaten Batang.

Informasi tersebut ditindaklanjuti dengan penyelidikan hingga mengarah kepada seorang pria berinisial GTI. Petugas kemudian menangkapnya di wilayah Singosari, Kabupaten Batang.

"Setelah dilakukan penyelidikan, anggota mengamankan seorang pria di Singosari, Kabupaten Batang," kata Guntur, Jumat (6/11).

Saat pengembangan di sekitar lokasi penangkapan, petugas menemukan dua paket sabu dengan berat bruto 5,34 gram yang disembunyikan di sekitar lokasi.

Dari pemeriksaan awal, GTI mengaku mendapat perintah dari seseorang berinisial S untuk mengambil dan mengantarkan sabu kepada pemesan. Sementara itu, identitas S masih dalam penyelidikan.

GTI diduga menerima upah antara Rp 50.000 hingga Rp 100.000 untuk setiap alamat pengantaran.

Keterangan GTI kemudian dikembangkan penyidik hingga mengarah kepada pria lain berinisial UR alias Chiki di Kota Pekalongan. Tim Unit 1 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jateng akhirnya menangkap UR di sebuah bengkel di wilayah Kuripan Lor, Kamis (5/11).