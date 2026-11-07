Buronan Kasus Pembakaran Warung Mi Babi Sukoharjo Ditangkap di Solo

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pelarian tersangka I dalam kasus pengrusakan dan pembakaran Warung Mi Babi di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng), berakhir. Polisi menangkap pria yang sebelumnya masuk daftar pencarian orang (DPO) itu di wilayah Kota Solo pada Jumat (6/11).

Kapolres Sukoharjo AKBP Indra Maulana mengatakan penangkapan I merupakan hasil pengembangan penyidikan terhadap kasus pembakaran Warung Mi Babi yang terjadi pada 12 September 2026.

“Pada Jumat, 6 November 2026, penyidik telah berhasil mengamankan tersangka dengan inisial I yang sebelumnya sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) di wilayah Solo,” kata Indra dalam taklimat media di Mapolda Jateng, Kota Semarang, Sabtu (7/11).

Menurutnya, tersangka I bersikap kooperatif saat proses penangkapan. Setelah diamankan, penyidik langsung memeriksa untuk mendalami keterlibatannya dalam peristiwa tersebut.

Pihaknya juga mendalami dugaan pengancaman menggunakan senjata tajam dalam rangkaian kejadian itu.

“Dari hasil pemeriksaan sampai dengan siang hari ini, tersangka I berperan sebagai pihak yang mengajak rekan-rekannya, termasuk tersangka S, untuk melakukan pembakaran dan pengrusakan,” ujar Indra.

Dari data yang dimiliki polisi, I merupakan eks narapidana terorisme (napiter) yang pernah terlibat penyerangan Polsek Pasar Kliwon, Kota Surakarta pada 2015 silam.

I memiliki istri dan seorang anak yang tinggal di Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Quran Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.