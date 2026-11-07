Penggerak Pembakaran Warung Mi Babi di Sukoharjo Ternyata Eks Napiter

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Rekam jejak tersangka I dalam kasus pengrusakan dan pembakaran Warung Mi Babi di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng) terungkap.

Pria yang sebelumnya masuk daftar pencarian orang (DPO) itu ternyata merupakan mantan narapidana terorisme (napiter). Seusai ditangkap, I langsung dijebloskan ke Rumah Tahahan (Rutan) Polda Jateng.

“Yang bersangkutan pernah terlibat langsung dalam peristiwa penyerangan Polsek Pasar Kliwon, Polres Surakarta pada 2015,” kata Kapolres Sukoharjo AKBP Indra Maulana Saputra saat taklimat media di Mapolda Jateng, Kota Semarang, Sabtu (7/11).

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AKBP Indra mengatakan tersangka I diamankan tanpa perlawanan di wilayah Kota Solo, Jateng pada Jumat (6/11).

Kini, polisi mendalami keterlibatannya dalam kasus pembakaran Warung Mi Babi Tepi Sawah yang terjadi pada 12 September 2026 tersebut.

“Dari hasil pemeriksaan sampai dengan siang hari ini, tersangka I berperan sebagai pihak yang mengajak rekan-rekannya termasuk tersangka S untuk melakukan pembakaran dan pengrusakan,” ujarnya.

AKBP Indra menyebut dugaan keterlibatan I masih terus diuji berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan penyidik. Polisi juga mendalami dugaan pengancaman menggunakan senjata tajam dalam rangkaian peristiwa tersebut.

“Kami masih melakukan pendalaman (motif, red) karena proses pemeriksaan belum selesai, tersangka tersebut baru kami amankan, kemarin,” katanya.