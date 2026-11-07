JPNN.com

JPNN.com Jateng Kriminal Penggerak Pembakaran Warung Mi Babi di Sukoharjo Ternyata Eks Napiter

Penggerak Pembakaran Warung Mi Babi di Sukoharjo Ternyata Eks Napiter

Sabtu, 07 November 2026 – 18:16 WIB
Penggerak Pembakaran Warung Mi Babi di Sukoharjo Ternyata Eks Napiter - JPNN.com Jateng
Kapolres Sukoharjo AKBP Indra Maulana Saputra. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Rekam jejak tersangka I dalam kasus pengrusakan dan pembakaran Warung Mi Babi di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng) terungkap.

Pria yang sebelumnya masuk daftar pencarian orang (DPO) itu ternyata merupakan mantan narapidana terorisme (napiter). Seusai ditangkap, I langsung dijebloskan ke Rumah Tahahan (Rutan) Polda Jateng.

“Yang bersangkutan pernah terlibat langsung dalam peristiwa penyerangan Polsek Pasar Kliwon, Polres Surakarta pada 2015,” kata Kapolres Sukoharjo AKBP Indra Maulana Saputra saat taklimat media di Mapolda Jateng, Kota Semarang, Sabtu (7/11).

Baca Juga:

AKBP Indra mengatakan tersangka I diamankan tanpa perlawanan di wilayah Kota Solo, Jateng pada Jumat (6/11).

Kini, polisi mendalami keterlibatannya dalam kasus pembakaran Warung Mi Babi Tepi Sawah yang terjadi pada 12 September 2026 tersebut.

“Dari hasil pemeriksaan sampai dengan siang hari ini, tersangka I berperan sebagai pihak yang mengajak rekan-rekannya termasuk tersangka S untuk melakukan pembakaran dan pengrusakan,” ujarnya.

Baca Juga:

AKBP Indra menyebut dugaan keterlibatan I masih terus diuji berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan penyidik. Polisi juga mendalami dugaan pengancaman menggunakan senjata tajam dalam rangkaian peristiwa tersebut.

“Kami masih melakukan pendalaman (motif, red) karena proses pemeriksaan belum selesai, tersangka tersebut baru kami amankan, kemarin,” katanya.

I merupakan eks napiter yang pernah terlibat penyerangan Polsek Pasar Kliwon, Kota Surakarta pada 2015 silam.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Jawa Tengah semarang sukoharjo warung mi babi ponpes hamalatul quran akbp indra maulana saputra

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU