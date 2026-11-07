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Ada Kemungkinan Tersangka Pembakaran Warung Mi Babi Sukoharjo Bertambah

Sabtu, 07 November 2026 – 20:15 WIB
Ada Kemungkinan Tersangka Pembakaran Warung Mi Babi Sukoharjo Bertambah - JPNN.com Jateng
Kapolres Sukoharjo AKBP Indra Maulana Saputra. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polisi menyebut ada kemungkinan bertambahnya jumlah tersangka kasus perusakan dan pembakaran Warung Mi Babi di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Hingga saat ini, polisi telah mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam peristiwa itu.

Kedua tersangka masing-masing berinisial S dan I. Keduanya telah ditahan di Rumah Tahanan Polda Jateng.

Tersangka S lebih dahulu diamankan pada 19 Oktober 2026, sedangkan I yang sempat masuk daftar pencarian orang (DPO) ditangkap di wilayah Solo pada Jumat (6/11).

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“Untuk pelaku sementara ini baru dua yang kami amankan. Namun tidak menutup kemungkinan juga akan bertambah ataupun akan kami ketahui tersangka-tersangka lainnya,” kata Kapolres Sukoharjo AKBP Indra Maulana Saputra saat taklimat media di Mapolda Jateng, Kota Semarang, Sabtu (7/11).

Dia menjelaskan penangkapan I merupakan hasil pengembangan penyidikan setelah polisi lebih dahulu mengamankan S di rumahnya pada pada 19 Oktober 2026.

“Tersangka I berperan sebagai pihak yang mengajak rekan-rekannya termasuk tersangka S untuk melakukan pembakaran dan perusakan,” ujarnya.

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Pihaknya juga menyelidiki dugaan pengancaman menggunakan senjata tajam dalam rangkaian peristiwa tersebut.

AKBP Indra menyebut pemeriksaan terhadap I masih berlangsung. Pihaknya belum bisa mengungkap motif pembakaran dan perusakan warung tersebut karena masih pendalaman.

Hingga saat ini, polisi telah mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam pembakaran dan perusakan warung nonhalal tersebut.
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TAGS   Jawa Tengah semarang sukoharjo warung mi babi ponpes hamalatul quran akbp indra maulana saputra

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