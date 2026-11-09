Penyerangan Bus Suporter Persib Bandung di Semarang, Polisi Menangkap Tiga Orang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polisi mengamankan tiga orang yang diduga terlibat dalam penyerangan bus rombongan suporter Persib Bandung di Jalan Gombel Lama, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Ketiganya merupakan warga Kota Semarang.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Agus Supriadi mengatakan tiga orang yang diamankan masing-masing berinisial ATU, DAML, dan DB.

Saat ini, mereka masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami keterlibatan dalam insiden yang terjadi pada Minggu (8/11) malam tersebut.

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"Ada tiga orang yang diamankan. Masing-masing berinisial ATU, DAML dan DB," kata Agus, Senin (9/11).

Dalam peristiwa itu, bus bernomor polisi Z-7605-AJ yang membawa 55 suporter Persib mengalami kerusakan cukup parah. Sejumlah bagian bodi dan kaca kendaraan rusak setelah menjadi sasaran lemparan batu.

Agus menjelaskan, bus tersebut kini telah dipindahkan dari lokasi kejadian dan diamankan di Mapolrestabes Semarang.

Sementara itu, seluruh penumpang bus telah dievakuasi menggunakan truk pengendali masyarakat (Dalmas) Polrestabes Semarang menuju rest area. Polisi juga membantu mencarikan kendaraan pengganti agar rombongan dapat melanjutkan perjalanan ke Bandung.

"Sudah dicarikan bus pengganti guna melanjutkan perjalanan ke Kota Bandung," kata Agus.