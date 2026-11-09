Penyerangan Bobotoh Seusai Laga Persib Vs Java United, Polisi Tangkap 4 Suporter PSIS Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Empat orang ditangkap polisi buntut penyerangan rombongan suporter Persib Bandung seusai bertanding melawan Java United di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Kapolrestabes Semarang Kombes Erlin Tang Jaya mengatakan keempat orang yang diamankan merupakan supoter PSIS Semarang. Keempat pelaku itu berinisial A (18), DA (27), DB (27) dan D.

“Kalau saya lihat ini suporter fanatik. Kelompok dari Panser Biru,” kata Kombes Erlin di Mapolda Jateng, Senin (9/11).

Kombes Erlin menjelaskan para pelaku sengaja menghadang suporter Persib yang baru saja menonton pertandingan idolanya di Stadioin Jatidiri Semarang.

Dalam aksinya, para pelaku juga mempersiapkan batu dan batako untuk merusak bus suporter Persib.

Kaca-kaca bus, mulai dari bagian pengemudi hingga jendela penumpang, pecah. Termasuk kaca belakang bus bernomor polisi Z-7605-AJ itu.

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Akibat penyerangan ini, satu orang suporter Persib bernama Siti Aminah terluka pada pelipis kanan.

“Batu yang kami temukan di dalam kendaraannya, di motornya dia itu ada batu. Memang sengaja untuk menghadang kendaraan yang salah jalur masuk ke Jalur Gombel itu,” katanya.