Kronologi 4 Suporter PSIS Semarang Menyerang Bobotoh Seusai Laga Persib Vs Java United

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polisi menangkap empat suporter PSIS yang kedapatan menyerang rombongan suporter Persib Bandung seusai bertanding melawan Java United di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Kapolrestabes Semarang Kombes Erlin Tang Jaya mengatakan keempat orang yang diamankan merupakan pendukung Laskar Mahesa Jenar dari kelompok Panser Biru. Keempatnya berinisial A (18), DA (27), DB (27) dan D.

“Sudah kami amankan. Kalau saya lihat ini suporter fanatik dari Panser Biru,” kata Kombes Erlin di Mapolda Jateng, Senin (9/11).

Dalam aksinya, para pelaku sengaja menghadang suporter Persib yang baru saja menonton pertandingan idolanya di Stadioin Jatidiri Semarang.

Kombes Erlin menjelaskan para pelaku juga mempersiapkan batu dan batako untuk merusak bus suporter Persib.

Kaca-kaca bus, mulai dari bagian pengemudi hingga jendela penumpang, pecah. Termasuk kaca belakang bus bernomor polisi Z-7605-AJ itu.

Akibat penyerangan ini, satu orang suporter Persib bernama Siti Aminah terluka pada pelipis kanan.

“Batu yang kami temukan di dalam kendaraannya memang sengaja untuk menghadang kendaraan yang salah jalur masuk ke Jalur Gombel itu,” katanya.