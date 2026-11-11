JPNN.com

JPNN.com Jateng Kriminal Dua Pemuda Dikeroyok di Pertigaan PG Rendeng Kudus, Polisi Tangkap Empat Orang

Dua Pemuda Dikeroyok di Pertigaan PG Rendeng Kudus, Polisi Tangkap Empat Orang

Rabu, 11 November 2026 – 09:45 WIB
Dua Pemuda Dikeroyok di Pertigaan PG Rendeng Kudus, Polisi Tangkap Empat Orang - JPNN.com Jateng
Ilustrasi - Aksi pengeroyokan/ANTARA.

jateng.jpnn.com, KUDUS - Polisi menangkap empat orang yang diduga terlibat pengeroyokan terhadap dua pemuda di depan Pabrik Gula (PG) Rendeng, Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Keempat terduga pelaku masing-masing berinisial EM (20) dan MAM (18), warga Kecamatan Mejobo; AAK (19), warga Kecamatan Jekulo; serta MAF (19), warga Kecamatan Dawe. Mereka ditangkap pada Senin (9/11).

Kapolres Kudus AKBP Wahyu Sulistyo melalui Kapolsek Kudus AKP Rusmanto mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan korban. Polisi kemudian melakukan penyelidikan, termasuk menelusuri rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian.

Baca Juga:

"Setelah menerima laporan korban, anggota melakukan penyelidikan, termasuk menelusuri rekaman video di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil penyelidikan tersebut, empat orang yang diduga terlibat berhasil diamankan," kata Rusmanto, Selasa (10/11).

Peristiwa pengeroyokan itu terjadi pada Sabtu (31/10) sekitar pukul 23.15 WIB. Saat itu, RMP (19) bersama temannya, IRBP (18), sedang berboncengan sepeda motor untuk mencari makan.

Setelah membeli makanan dan mengisi bahan bakar di SPBU Rendeng, keduanya melanjutkan perjalanan ke arah timur.

Baca Juga:

Namun, saat melintas di depan PG Rendeng, tepatnya di pertigaan rel kereta api, perjalanan mereka tiba-tiba dihadang sejumlah orang.

Salah seorang terduga pelaku kemudian menarik jaket bertudung yang dikenakan RMP hingga korban terjatuh. Setelah itu, beberapa orang langsung mengeroyok dan memukulinya.

Empat orang ditangkap setelah diduga mengeroyok dua pemuda di depan PG Rendeng Kudus. Kedua korban mengalami luka di bagian kepala.
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   pengeroyokan kudus polisi pemuda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU