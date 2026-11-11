Dua Pemuda Dikeroyok di Pertigaan PG Rendeng Kudus, Polisi Tangkap Empat Orang

jateng.jpnn.com, KUDUS - Polisi menangkap empat orang yang diduga terlibat pengeroyokan terhadap dua pemuda di depan Pabrik Gula (PG) Rendeng, Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Keempat terduga pelaku masing-masing berinisial EM (20) dan MAM (18), warga Kecamatan Mejobo; AAK (19), warga Kecamatan Jekulo; serta MAF (19), warga Kecamatan Dawe. Mereka ditangkap pada Senin (9/11).

Kapolres Kudus AKBP Wahyu Sulistyo melalui Kapolsek Kudus AKP Rusmanto mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan korban. Polisi kemudian melakukan penyelidikan, termasuk menelusuri rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian.

"Setelah menerima laporan korban, anggota melakukan penyelidikan, termasuk menelusuri rekaman video di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil penyelidikan tersebut, empat orang yang diduga terlibat berhasil diamankan," kata Rusmanto, Selasa (10/11).

Peristiwa pengeroyokan itu terjadi pada Sabtu (31/10) sekitar pukul 23.15 WIB. Saat itu, RMP (19) bersama temannya, IRBP (18), sedang berboncengan sepeda motor untuk mencari makan.

Setelah membeli makanan dan mengisi bahan bakar di SPBU Rendeng, keduanya melanjutkan perjalanan ke arah timur.

Namun, saat melintas di depan PG Rendeng, tepatnya di pertigaan rel kereta api, perjalanan mereka tiba-tiba dihadang sejumlah orang.

Salah seorang terduga pelaku kemudian menarik jaket bertudung yang dikenakan RMP hingga korban terjatuh. Setelah itu, beberapa orang langsung mengeroyok dan memukulinya.