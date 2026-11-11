Sebulan Terakhir, Polres Pemalang Bongkar 14 Kasus Kriminal, 23 Orang Jadi Tersangka

jateng.jpnn.com, PEMALANG - Kepolisian Resor (Polres) Pemalang mengungkap 14 kasus tindak pidana dan mengamankan 23 tersangka dalam kurun waktu sekitar satu bulan terakhir.

Pengungkapan tersebut mencakup berbagai tindak kejahatan, mulai dari penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, peredaran narkoba, pencurian kendaraan bermotor (curanmor), perjudian, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kapolres Pemalang AKBP Anggaito Hadi Prabowo mengatakan pengungkapan sejumlah kasus tersebut merupakan bagian dari implementasi program prioritas Kapolri, khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat.

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"Ini adalah wujud implementasi program prioritas Kapolri, yakni penegakan hukum yang tegas, transparan, dan responsif terhadap laporan masyarakat," kata Anggaita, Selasa (10/11).

Dari total 14 kasus yang diungkap, delapan perkara ditangani Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dengan 15 tersangka. Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) mengungkap enam kasus dengan tujuh tersangka melalui Operasi Sarang Narkoba yang berlangsung sejak Oktober 2026.

Adapun delapan kasus yang ditangani Satreskrim terdiri atas dua perkara penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi, satu kasus judi daring, satu kasus perjudian konvensional, satu kasus akses ilegal (illegal access), dua kasus curanmor, serta satu kasus TPPO.

Dalam pengungkapan perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi, polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka. Petugas juga menyita barang bukti berupa 4.490 liter bahan bakar jenis Biosolar.

Selain itu, dari pengungkapan kasus narkotika dan obat-obatan terlarang, polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya sabu seberat 10,45 gram, tembakau sintetis 5,77 gram, 249 butir psikotropika, serta 8.508 butir obat keras.