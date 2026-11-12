Kasus Penyerangan Suporter Persib di Semarang, Satu Orang Jadi Tersangka

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Keributan yang berujung penyerangan terhadap rombongan suporter Persib Bandung di Jalan Gombel Lama, Kota Semarang, kini memasuki tahap penyidikan. Polrestabes Semarang menetapkan seorang pemuda berinisial A (18) sebagai tersangka.

Dia diamankan pada Senin (9/11) sekitar pukul 13.30 WIB setelah diserahkan oleh seorang saksi ke Polrestabes Semarang.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Agus Supriadi mengatakan penyerahan tersangka dilakukan di halaman depan Mapolrestabes Semarang.

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"Diserahkan di halaman depan Polrestabes Semarang," kata Agus, Kamis (12/11).

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, yakni tiga batu paving dan satu unit sepeda motor Yamaha NMAX yang diduga digunakan pelaku.

Sebelumnya, penyerangan terjadi pada Minggu (8/11) malam. Peristiwa bermula ketika bus rombongan suporter Persib Bandung berhenti di Jalan Gombel Lama untuk mengamankan diri setelah sebelumnya dilempari batu oleh orang tidak dikenal.

Bus tersebut juga mengalami gangguan mesin hingga mogok.