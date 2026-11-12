Imigrasi Jateng Mengamankan 7 WNA Vietnam di Semarang, Diduga Bekerja sebagai PSK

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tujuh warga Vietnam diamankan petugas Imigrasi dari sebuah hotel dan rumah di Kota Semarang, Jawa Tengah. Mereka diduga menjajakan jasa seksual atau menjadi pekerja seks seksual (PSK) selama berada di Indonesia, padahal izin tinggal yang dipegang bukan untuk bekerja.

Penindakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah itu berlangsung pada Jumat (6/11) sore. Dari tujuh orang tersebut, enam perempuan dan satu laki-laki.

Kakanwil Imigrasi Jateng Haryono Agus Setiawan mengatakan, pihaknya bergerak setelah menerima aduan warga tentang dugaan penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing di Semarang.

“Kami turun bersamaan ke dua titik sekitar pukul 15.00 WIB, yaitu sebuah hotel dan sebuah rumah,” kata Haryono, Kamis (12/11).

Di hotel, petugas mendapati lima orang. Dua lainnya berada di sebuah rumah di kawasan Semarang Utara.

Dalam penindakan itu, petugas juga membawa uang tunai, alat kontrasepsi, telepon genggam, dan kunci kamar hotel sebagai barang bukti.

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Pemeriksaan awal mengungkap enam orang masuk lewat fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK). Seorang lainnya, yang diamankan di rumah, membawa Izin Tinggal Kunjungan (ITK) indeks C2.

Menurut Haryono, operasi ini bertujuan memastikan setiap orang asing di Indonesia patuh pada aturan yang berlaku.