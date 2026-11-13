Mau Jenguk Napi, Perempuan Ini Kedapatan Bawa 200 Pil Koplo ke Lapas Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang perempuan berinisial SAP gagal menyelundupkan 200 butir pil koplo ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/11). Pil jenis Alprazolam itu disembunyikan di tubuhnya saat dia hendak menjenguk seorang narapidana.

Aksi tersebut terendus setelah Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jateng mengirim peringatan ke pihak lapas. Isinya, akan ada pengunjung yang berniat membawa barang haram ke dalam.

Kepala Lapas Semarang Ahmad Tohari mengatakan anak buahnya lalu memperketat pemeriksaan di area kunjungan. SAP menjadi sorotan karena tingkah lakunya dinilai mencurigakan.

“Kami periksa badannya, dan ditemukan dua bungkusan yang disembunyikan di tubuhnya,” kata Tohari.

SAP kemudian diamankan bersama narapidana berinisial FS, orang yang hendak dia temui.

Keduanya diperiksa bersama petugas Ditresnarkoba Polda Jateng. Dari dua bungkusan itu, petugas menghitung total 200 butir Alprazolam.

FS yang diduga terlibat kini dikurung di sel khusus guna kepentingan pengembangan perkara.

Tohari menegaskan, Lapas Semarang menolak segala bentuk peredaran narkoba di dalam tembok lapas.