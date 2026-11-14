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JPNN.com Jateng Kriminal Polisi Sita 997 Liter Solar Subsidi di Pati, Pelaku Kabur dan Masuk DPO

Polisi Sita 997 Liter Solar Subsidi di Pati, Pelaku Kabur dan Masuk DPO

Sabtu, 14 November 2026 – 14:05 WIB
Polisi Sita 997 Liter Solar Subsidi di Pati, Pelaku Kabur dan Masuk DPO - JPNN.com Jateng
Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadiyan Widya Wiratama menunjukkan barang bukti jeriken dan galon bekas air mineral untuk menampung BBM jenis Solar bersubsidi diamankan Polresta Pati, Jawa Tengah, Jumat (13/11/2026). ANTARA/HO. Humas Polresta Pati. ANTARA/HO.Humas Polresta Pati.

jateng.jpnn.com, PATI - Hampir 997 liter bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar diamankan Polresta Pati dalam pengungkapan dugaan penyalahgunaan distribusi BBM di Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan seorang pria berinisial N.F. (27) sebagai daftar pencarian orang (DPO) setelah yang bersangkutan melarikan diri saat petugas mendatangi lokasi kejadian.

Kapolresta Pati Kombes Pol Sigit mengatakan pengungkapan perkara itu bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi.

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Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan hingga menemukan aktivitas mencurigakan di Dukuh Kedawung, Desa Dukuhseti.

Peristiwa itu terjadi pada Kamis (29/10) sekitar pukul 03.00 WIB. Saat petugas tiba, N.F. diketahui sedang menurunkan sejumlah jeriken dari kendaraan roda tiga merek Viar berwarna hitam di samping rumahnya.

Namun, pria tersebut kabur ketika petugas mendekat.

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Dari lokasi, polisi menemukan 30 jeriken berisi sekitar 982,3 liter solar. Petugas juga menyita satu galon air mineral berkapasitas 15 liter yang berisi sekitar 14,7 liter solar.

Total BBM subsidi yang diamankan mencapai sekitar 997 liter.

Polresta Pati menyita hampir 997 liter solar subsidi di Dukuhseti. Pelaku kabur saat petugas datang dan kini masuk daftar pencarian orang.
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TAGS   polisi Solar Subsidi penimbunan bbm Pati

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