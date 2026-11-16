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JPNN.com Jateng Kriminal Pulang Kerja dari Semarang, Pemuda di Grobogan Tewas Dikeroyok, 19 Orang Ditangkap

Pulang Kerja dari Semarang, Pemuda di Grobogan Tewas Dikeroyok, 19 Orang Ditangkap

Senin, 16 November 2026 – 08:38 WIB
Pulang Kerja dari Semarang, Pemuda di Grobogan Tewas Dikeroyok, 19 Orang Ditangkap - JPNN.com Jateng
Ilustrasi pengeroyokan. FOTO: Rara/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, GROBOGAN - Polisi mengamankan 19 orang yang diduga terlibat dalam pengeroyokan terhadap Tegar Gilang Pradita (19) hingga meninggal dunia di Jalan Raya Purwodadi-Blora, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan.

Dari belasan orang yang diamankan tersebut, 15 di antaranya masih berusia di bawah umur. Sementara empat lainnya merupakan orang dewasa. Kepolisian masih mendalami peran masing-masing orang dalam peristiwa yang terjadi pada Minggu (15/11) dini hari itu.

Plt. Kasi Humas Polres Grobogan Iptu Vikha Anief Obaydillah mengatakan pemeriksaan terhadap 19 orang tersebut masih berlangsung untuk memastikan keterlibatan mereka.

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"Kami masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap keterlibatan masing-masing orang. Dari 19 orang, 15 anak di bawah umur, sementara empat orang lainnya dewasa," kata Vikha di Grobogan, Minggu (15/11).

Peristiwa bermula ketika Tegar, warga Desa Kalanglundo, Kecamatan Ngaringan, sedang dalam perjalanan pulang bersama ayahnya dari Semarang setelah bekerja. Sekitar pukul 02.00 WIB, kendaraan yang mereka tumpangi melintas di Jalan Raya Purwodadi-Blora, wilayah Kecamatan Tawangharjo.

Di lokasi tersebut, keduanya dihadang sekelompok orang tak dikenal yang diperkirakan berjumlah 19 orang. Berdasarkan keterangan saksi, kelompok itu didominasi orang berpakaian hitam dan membawa batang kayu serta bambu.

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Kelompok tersebut kemudian diduga menganiaya Tegar secara bersama-sama menggunakan benda-benda tersebut. Akibatnya, korban mengalami luka serius.

"Gerombolan pelaku yang didominasi pakaian berwarna hitam terlihat membawa senjata berupa batang kayu dan bambu, lalu melakukan penganiayaan secara bersama-sama," ujar Vikha.

Polisi mengamankan 19 orang dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan pemuda 19 tahun di Grobogan. Sebanyak 15 orang di antaranya masih anak-anak.
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TAGS   pengeroyokan grobogan pemuda tewas

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