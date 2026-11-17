jateng.jpnn.com, SEMA - Sebanyak 27 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam pengungkapan 16 kasus perjudian daring di Jawa Tengah sepanjang Oktober 2026. Polisi menemukan beragam modus, mulai dari promosi situs judi hingga menjadi operator togel online.

Direktur Reserse Siber Polda Jateng Kombes Pol. Wahyu Nugroho Setyawan mengatakan dari 16 perkara tersebut, enam ditangani Direktorat Reserse Siber Polda Jateng. Sepuluh perkara lainnya diungkap oleh jajaran kepolisian resor.

"16 laporan polisi terkait perjudian online, di mana enam perkara ditangani Ditressiber Polda Jateng, sementara 10 perkara lainnya merupakan hasil pengungkapan jajaran polda," kata Wahyu, Selasa (17/11).

Menurut dia, para pelaku menjalankan aktivitas perjudian dengan sejumlah cara. Di antaranya mempromosikan situs judi melalui media sosial dengan imbalan tertentu, menyediakan komputer dan jaringan internet untuk mendukung kegiatan perjudian, hingga bertindak sebagai pengepul atau operator togel daring.

Dari 27 tersangka yang ditetapkan, enam orang ditahan di Ditressiber Polda Jateng. Satu tersangka lainnya masih menjalani penahanan di Rumah Tahanan Lampung, sedangkan 20 orang lainnya ditahan di sejumlah polres.

Selain perjudian daring, polisi juga mengungkap tujuh kasus penipuan online selama Oktober 2026.

Salah satu modus yang ditemukan adalah penipuan segitiga melalui Facebook, baik lewat fitur marketplace maupun grup jual beli. Pelaku memanfaatkan foto dan informasi barang milik penjual asli untuk membuat penawaran palsu melalui akun miliknya.

"Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengambil foto dan informasi barang milik penjual asli, kemudian mengunggahnya kembali melalui akun miliknya dengan menawarkan harga yang menarik," ujar Wahyu.