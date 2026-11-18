jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polisi menyelidiki dugaan pengeroyokan terhadap seorang santri berusia 15 tahun di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Kasus tersebut mencuat setelah beredar unggahan di media sosial Instagram. Dalam unggahan itu, korban disebut menjadi sasaran pengeroyokan karena dituduh melaporkan sejumlah temannya yang kedapatan sedang mabuk.

Kasat Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang Kompol Ni Made Sriniti membenarkan adanya laporan informasi mengenai dugaan kekerasan tersebut. Polisi pun telah membentuk tim untuk menelusuri peristiwa itu.

"Kami sudah menunjuk tim," kata Sriniti, Selasa (17/11).

Tim penyidik telah mendatangi pondok pesantren di Gunungpati untuk melakukan penyelidikan. Petugas juga mengecek kondisi korban di rumah sakit tempatnya menjalani perawatan.

Sriniti menyebut korban masih berusia 15 tahun. Karena itu, penanganan perkara tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketentuan khusus terkait anak yang berhadapan dengan hukum.

"Yang jadi korban anak usia 15 tahun," ungkapnya.

Hingga kini, polisi masih mendalami dugaan pengeroyokan tersebut untuk mengungkap kronologi dan pihak-pihak yang terlibat.