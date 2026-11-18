jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dua perangkat Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini banjir dan longsor milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang dilaporkan hilang akibat pencurian. Perangkat tersebut berada di kawasan Pudak Payung dan Mayangsari.

Kepala BPBD Kota Semarang Endro Pudyo Martanto membenarkan hilangnya dua perangkat tersebut.

Di Pudak Payung, alat peringatan dini dilaporkan hilang, sedangkan di Mayangsari bagian sensor perangkat dicuri.

"Pudak Payung hilang dicuri," kata Endro, Rabu (18/11).

Akibat kehilangan tersebut, fungsi sistem peringatan dini di kedua lokasi tidak dapat berjalan secara maksimal.

Terlebih, sensor merupakan bagian penting dalam mendukung kerja perangkat pendeteksi potensi bencana.

Endro mengatakan kehilangan itu baru diketahui petugas saat melakukan pemeriksaan dan perawatan rutin. Ketika mendatangi lokasi penempatan, petugas mendapati perangkat yang seharusnya terpasang sudah tidak ada.

Dia menyayangkan pencurian fasilitas yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat tersebut. Menurutnya, keberadaan EWS sangat penting untuk membantu warga mengantisipasi ancaman banjir maupun tanah longsor.