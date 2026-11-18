jateng.jpnn.com, TEGAL - Polisi menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 271 gram dari Medan, Sumatera Utara, menuju Tegal, Jawa Tengah (Jateng). Dalam pengungkapan itu, polisi mengamankan dua pelaku di Stasiun Tegal.

Pengungkapan kasus ini bermula ketika Unit 3 Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jateng mengamankan seorang pria berinisial RDH alias RAY di Stasiun Tegal, Rabu (11/11) sekitar pukul 01.45 WIB.

Saat digeledah, petugas menemukan lima paket sabu seberat 271 gram yang disimpan di dalam sebuah tas tangan (handbag).

Berdasarkan hasil penyelidikan, RDH diketahui membawa narkotika tersebut dari Kota Medan menuju Tegal.

Untuk menjalankan aksinya, dia terlebih dahulu terbang dari Medan ke Jakarta. Perjalanan dilanjutkan via Kereta Api (KA) Gumarang dari Stasiun Pasar Senen tujuan Stasiun Tegal.

Dalam pemeriksaan, RDH mengaku telah lima kali membawa sabu dari Medan ke Tegal. Tiap kali beraksi, dia menerima upah Rp 25 juta.

Pengiriman narkotika itu dilakukan atas perintah seseorang berinisial AG. Dari hasil pengembangan, polisi mengamankan RZ alias AG di sekitar Stasiun Tegal sekitar pukul 02.30 WIB.

“Yang bersangkutan mengakui beberapa kali bertemu dengan RDH untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu,” kata Dirresnarkoba Polda Jateng Kombes Yos Guntur Yudi Fauris Susanto.