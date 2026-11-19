jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dugaan penganiayaan terhadap seorang santri di sebuah pondok pesantren di Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah, kini tengah ditangani Polrestabes Semarang.

Polisi telah mendatangi lokasi kejadian dan berkoordinasi dengan keluarga korban untuk mengumpulkan informasi awal.

Kepala Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polrestabes Semarang Kompol Ni Made Sriniti mengatakan penyidik masih menelusuri kronologi peristiwa sekaligus mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat.

"Saat ini kami masih mendalami kronologi kejadian, mengumpulkan informasi dan bukti pendukung, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat," kata Ni Made, Kamis (19/11).

Menurut dia, keluarga korban belum menyampaikan laporan resmi dan masih meminta waktu untuk mempertimbangkannya. Meski demikian, kepolisian tetap melakukan pendalaman berdasarkan informasi serta fakta awal yang telah diperoleh.

Ni Made memastikan penanganan perkara tersebut memperhatikan kepentingan korban, mengingat kasus ini melibatkan anak di bawah umur.

"Kami mengedepankan perlindungan terhadap korban, termasuk menjaga identitas dan privasinya. Kami juga memastikan proses penanganan berjalan secara profesional, dengan memperhatikan ketentuan hukum dan prosedur pemeriksaan terhadap anak," ujarnya.

Peristiwa yang diperkirakan berlangsung pada 12 November 2026 itu diduga melibatkan sembilan santri lainnya. Penganiayaan disebut berawal dari persoalan laporan kepada pihak pesantren mengenai sejumlah santri yang diduga mengonsumsi minuman beralkohol saat masa libur.