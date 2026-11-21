jateng.jpnn.com, KUDUS - Patroli siber yang dilakukan Polres Kudus mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus menawarkan istri sendiri kepada pria lain melalui aplikasi MiChat.

Dalam kasus tersebut, seorang pria berinisial ATS (39), warga Desa Tumpang Krasak, Kecamatan Kota, Kudus, diduga menawarkan istrinya, OAS (37), dengan tarif Rp600 ribu untuk sekali transaksi.

Kabagops Polres Kudus Kompol Mohamad Mansur mengatakan praktik tersebut terungkap setelah petugas menemukan akun yang menawarkan jasa seksual melalui aplikasi MiChat. Pelaku bahkan mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi melalui WhatsApp.

" Hasilnya, memang benar ada kasus suami yang menjual istrinya sendiri dengan tarif sebesar Rp600 ribu sekali transaksi," kata Mansur, Sabtu (21/11).

Setelah menemukan penawaran tersebut, polisi melakukan pengecekan ke sebuah hotel di Kecamatan Jati yang diduga menjadi lokasi transaksi.

Petugas kemudian mendapati ATS, istrinya, dan seorang pria pemesan telah masuk ke kamar hotel. Tidak berselang lama, anggota Satreskrim Polres Kudus mengamankan pelaku.

Dari hasil pemeriksaan, ATS mengaku menawarkan istrinya dengan tarif yang disepakati sebesar Rp600 ribu. Dia berdalih melakukan perbuatan tersebut karena terlilit pinjaman online (pinjol).

"Berdasarkan pengakuan pelaku, aksi nekatnya itu karena alasan terjerat pinjaman online (pinjol)," ujar Mansur.