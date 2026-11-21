jateng.jpnn.com, PEMALANG - Seorang pria berinisial N (24), warga Kecamatan Pemalang, Jawa Tengah, diamankan polisi atas dugaan keterlibatan dalam kasus perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi seksual terhadap anak berusia 16 tahun asal Kabupaten Tegal.

Polres Pemalang mengungkap kasus tersebut setelah menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan praktik TPPO di wilayah hukumnya.

Kapolres Pemalang AKBP Anggaito Hadi Prabowo mengatakan tersangka diduga berperan sebagai perantara yang menghubungkan korban dengan seorang pria melalui aplikasi pesan singkat.

"Tersangka N diduga berperan sebagai perantara atau operator melalui aplikasi pesan singkat, yang menghubungkan anak korban dengan seorang pria," kata Anggaito, Sabtu (21/11).

Menindaklanjuti laporan masyarakat, petugas melakukan penyelidikan hingga menemukan dugaan pertemuan antara korban dan seorang pria di salah satu kamar hotel di Pemalang.

Dari hasil pemeriksaan sementara, N diduga mengantar korban untuk bertemu dengan pria tersebut setelah sebelumnya terjadi kesepakatan transaksi melalui aplikasi pesan singkat.

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Anggaito menyampaikan bahwa tersangka telah diamankan di Mapolres Pemalang untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Atas dugaan perbuatannya, N disangkakan melanggar Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 88 juncto Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.