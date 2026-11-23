jateng.jpnn.com, SEMARANG - Mantan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq harus menjalani hukuman empat tahun penjara setelah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menyatakan dirinya bersalah dalam perkara korupsi pengadaan tenaga alih daya dan penerimaan gratifikasi.

Putusan tersebut dibacakan Hakim Ketua Rightmen Situmorang dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (23/11).

Hukuman yang diterima Fadia lebih ringan satu tahun dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yakni lima tahun penjara.

Selain pidana badan, majelis hakim juga menjatuhkan denda Rp200 juta. Apabila tidak dibayar, Fadia harus menjalani pidana kurungan pengganti selama 80 hari.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas tindak pidana korupsi.

"Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," kata hakim.

Baca Juga: KPK Belum Tetapkan Tersangka Baru dalam Pengembangan Kasus Korupsi Fadia Arafiq

Majelis hakim menyatakan Fadia terbukti melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perkara tersebut, Fadia didakwa mengintervensi pengadaan jasa tenaga alih daya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.