jateng.jpnn.com, SEMA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas pengusutan perkara korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq.

Lembaga antirasuah itu kini mengembangkan penyidikan ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Agus Subagya membenarkan bahwa pengembangan perkara tersebut telah memasuki tahap penyidikan. Surat perintah penyidikan (sprindik) untuk mengusut dugaan tindak pidana lanjutan itu juga telah diterbitkan.

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Meski demikian, dia mengaku belum mengetahui secara terperinci perkembangan teknis penyidikan karena prosesnya berada di tangan penyidik KPK.

"Ini masih proses di tingkat penyidikan," ujar Agus, Rabu (25/11).

Hingga saat ini, penyidik juga belum menetapkan tersangka baru dalam pengembangan perkara tersebut. "Belum ada tersangkanya," tegasnya.

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Selain mendalami dugaan pencucian uang, KPK turut mencermati kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi yang menjerat Fadia.

Agus menyebut sejumlah nama sempat terungkap selama proses persidangan, meskipun mereka tidak berstatus sebagai terdakwa dalam perkara tersebut.