jateng.jpnn.com, SEMARANG - Perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Sukoharjo Etik Suryani segera memasuki persidangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara Etik bersama dua tersangka lainnya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Semarang Hadi Sunoto membenarkan pelimpahan berkas yang dilakukan penuntut umum pada Rabu (25/11).

Menurut Hadi, terdapat dua berkas perkara dengan total tiga terdakwa yang telah didaftarkan untuk disidangkan.

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"Dua berkas perkara, nomor 95/Pid.Sus-TPK/2026/PN Smg atas nama Etik Suryani dan Tri Mulyo, serta nomor 96/Pid.Sus-TPK/2026/PN Smg atas nama Richard Tri Handoko," katanya di Semarang, Kamis (26/11).

Setelah menerima pelimpahan tersebut, Ketua PN Semarang akan menunjuk majelis hakim yang menangani perkara sekaligus menetapkan jadwal persidangan.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kabupaten Sukoharjo pada 9 Juli 2026. Dalam operasi tersebut, lembaga antirasuah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

Mereka adalah Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tri Mulyo, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukoharjo Richard Tri Handoko.

Etik diduga menerima setoran tidak resmi yang bersumber dari upah pungut pegawai dan setoran rutin organisasi perangkat daerah (OPD).