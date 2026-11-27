jateng.jpnn.com, DEMAK - Seorang pria berinisial G (52) meninggal dunia setelah terkena tembakan senapan angin dalam insiden penyerangan di Desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Kamis (26/11).

Polisi masih menyelidiki peristiwa yang terjadi sekitar pukul 10.00 WIB tersebut. Pria yang diduga melakukan penembakan juga telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan.

Pejabat sementara Kasi Humas Polres Demak Iptu Rudi Tri Sayoga membenarkan kejadian itu. Dia menjelaskan, insiden bermula ketika G mendatangi rumah seorang pria berinisial AA.

Saat itu, AA diketahui sedang memperbaiki senapan angin yang biasa digunakan untuk berburu burung. Aktivitas tersebut dilakukan di bagian belakang rumah ayahnya, R (65).

Namun, G justru lebih dahulu bertemu dengan R. Kedatangannya diduga untuk menyerang AA menggunakan dua bilah senjata tajam yang dibawanya.

"Orang yang pertama kali ditemui adalah ayah AA, berinisial R (65). Korban disebutkan hendak menyerang AA menggunakan dua bilah senjata tajam yang dibawanya," kata Rudi.

R berusaha mencegah G agar tidak menyerang anaknya. Akan tetapi, upaya tersebut membuat R justru menjadi sasaran serangan senjata tajam. Beruntung, R berhasil menghindar.

Keributan itu kemudian diketahui AA. Dia berusaha menolong ayahnya dengan melepaskan tembakan menggunakan senapan angin yang sedang diperbaikinya.