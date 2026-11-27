jateng.jpnn.com, SEMARANG - Hukuman Ahmad Yazid alias Gus Yazid dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait korupsi penjualan tanah BUMD di Kabupaten Cilacap diperberat menjadi 4 tahun penjara.

Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah tersebut lebih berat dibandingkan vonis tingkat pertama yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Semarang, yakni 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta.

Juru Bicara PN Semarang Hadi Sunoto membenarkan adanya perubahan hukuman tersebut.

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"Berdasarkan putusan banding, Gus Yazid kini harus menjalani pidana penjara selama 4 tahun dan membayar denda Rp1 miliar," ungkapnya, Jumat (27/11).

Apabila harta kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak mencukupi untuk membayar denda setelah dilakukan penyitaan dan pelelangan, atau upaya tersebut tidak memungkinkan, hukuman penggantinya berupa pidana penjara selama 190 hari.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, putusan banding itu dijatuhkan pada Selasa (10/11) dengan nomor perkara 95/PID.SUS-TPK/2026/PT SMG.

Majelis hakim tingkat banding dipimpin Suhartanto sebagai hakim ketua, dengan anggota Jhon Halasan Butar Butar dan Any Hindriatny.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta kepada Gus Yazid. Putusan tersebut dibacakan pada Rabu (9/9) oleh majelis hakim yang diketuai Rightmen M S Situmorang.