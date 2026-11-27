jateng.jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Klaten nonaktif berinisial Hamenang Wajar Ismoyo (HWI) menyalahgunakan kewenangan dengan mengarahkan penggunaan dana alokasi khusus (DAK) kecamatan untuk mendukung kegiatan pemecahan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI).

Kegiatan tersebut berupa penyajian 9.222 porsi sop ayam khas Klaten dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-222 Kabupaten Klaten pada 1 Agustus 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dugaan itu berkaitan dengan penggunaan anggaran yang seharusnya mengikuti ketentuan berlaku.

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"Terjadi dugaan penyalahgunaan wewenang," kata Budi dikutip dari Antara, Jumat (27/11).

Dia menjelaskan HWI diduga mengarahkan seluruh kecamatan di Klaten untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan menggunakan anggaran DAK. Namun, penggunaan dana itu diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Seluruh kecamatan di Klaten diminta berpartisipasi dengan menggunakan anggaran tersebut, yakni DAK, meskipun penggunaannya diduga melanggar ketentuan," ujarnya.

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Dugaan tersebut menambah daftar persoalan dalam penyelenggaraan peringatan HUT ke-222 Klaten yang kini menjadi bagian dari penyidikan KPK.

Sebelumnya, lembaga antirasuah itu juga menduga terdapat praktik korupsi dalam kegiatan peringatan hari jadi Kabupaten Klaten. Penyidik mendalami dugaan permintaan setoran uang hingga Rp50 juta dari setiap kecamatan kepada pihak-pihak terkait.