Persiba Balikpapan Resmi Rekrut Top Skor Liga Laos, Siapa Dia?

Klub berjuluk Selicin Minyak itu resmi memperkenalkan rekrutan asing pertamanya Takumu Nishihara, striker tajam asal Jepang yang sebelumnya jadi mesin gol di Liga Laos.

Takumu didatangkan dari klub Young Elephants, membawa label mentereng sebagai top skorer Lao League 1 musim lalu. Bayangkan saja, penyerang 31 tahun itu mengoleksi 26 gol hanya dalam 14 pertandingan dengan rata-rata hampir dua gol per laga.

“Top skorer in Laos, 26 goals in 14 games for Young Elephants Takumu Nishihara. Now is ready to hunt goals for Persiba Balikpapan,” tulis akun resmi Instagram Persiba, Selasa (29/7).

Takumu menjadi pemain asing pertama yang dikunci manajemen Persiba musim ini. Masih ada dua slot pemain asing tersisa yang akan dimaksimalkan untuk memperkuat skuad.

Tak hanya mendatangkan pemain dari luar negeri, Persiba juga aktif memboyong nama-nama lokal berpengalaman. Sehari sebelum Takumu diumumkan, klub asal Kalimantan Timur ini sudah memperkenalkan dua pemain eks Liga 1 (sekarang bernama Super League), yakni Pancar Nur Widiastono (kiper asal Persis Solo) serta Dwi Geno (gelandang energik dari Semen Padang FC).

Langkah ini menunjukkan ambisi Persiba untuk bersaing serius di kompetisi musim depan.

Tak hanya soal pemain baru, Persiba juga berhasil mempertahankan pilar-pilar kuncinya dari musim lalu. Nama-nama seperti Abdul Rachman, Bryan Cesar, hingga striker tajam Lorensius Sabda tetap setia membela panji Selicin Minyak, meski diincar banyak klub.