Menjelang Super League, PSM Makassar Belum Selamat dari Sanksi FIFA

Kamis, 07 Agustus 2025 – 10:40 WIB
Skuad PSM Makassar pada Liga 1 2024/25. Foto: Liga Indonesia Baru

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Menjelang sepak mula Super League Indonesia pada Jumat (8/8), Semen Padang dan PSM Makassar, berada di persimpangan nasib.

Satu sudah bisa bernapas lega, satu lagi masih was-was akibat lilitan sanksi FIFA.

Direktur Utama I.League Ferry Paulus mengungkapkan, Semen Padang telah menyelesaikan polemik dengan mantan pemainnya dan kini hanya menanti sistem automatic clearance dari FIFA agar bisa terbebas dari daftar larangan pendaftaran pemain baru.

“Yang Semen Padang itu sudah menyelesaikan dan sudah juga disampaikan kepada FIFA. Biasanya perlu beberapa hari untuk automatic clearance, maksimal empat hari kerja. Harusnya dalam waktu dekat sudah beres,” ujar Ferry, Rabu (7/8).

Sementara itu, PSM Makassar masih harus berkutat dengan konflik yang belum tuntas dengan eks kaptennya, Wiljan Pluim.

Meski sang pemain sudah pensiun, perseteruan terkait perpindahan transfer belum juga menemui titik temu.

“Kalau PSM memang belum sepakat, itu lebih ke sengketa dengan Pluim,” jelas Ferry.

Semen Padang dan PSM merupakan dua dari lima klub Indonesia yang tercantum dalam daftar larangan pendaftaran pemain FIFA. Tiga lainnya adalah PSIS Semarang (Championship), Kalteng Putra dan Bina Putra FC (eks-Persiwa Wamena) yang bermain di Liga 4.

PSM Makassar masih terlilit sanksi FIFA karena konflik yang belum tuntas dengan eks kaptennya, Wiljan Pluim.
Sumber Antara
