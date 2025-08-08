Ada Aturan Baru di Serie A Italia: Gaji Pemain Dipotong jika Klub Terdegradasi

jateng.jpnn.com, ITALIA - Mulai musim depan, pemain Serie A Italia harus siap-siap gigit jari jika timnya terdegradasi ke Serie B. Gaji mereka otomatis dipotong 25 persen.

Kebijakan ini tertuang dalam perjanjian kolektif baru yang diteken oleh Asosiasi Pesepakbola Italia (AIC) dan otoritas Serie A, Selasa (5/8).

Kesepakatan berlaku selama lima tahun dan akan mulai diterapkan untuk kontrak yang ditandatangani setelah 2 September 2025, bertepatan dengan ditutupnya bursa transfer musim panas.

"Ini langkah penting menuju sistem sepak bola yang lebih solid, setara, dan berkelanjutan," ujar Presiden Serie A Ezio Simonelli.

Pemangkasan gaji berlaku otomatis setelah tim turun kasta, kecuali ada klausul khusus dalam kontrak pemain. Namun, tenang saja, kontrak yang dibuat sebelum 2 September 2025 tidak terpengaruh aturan ini.

Yang menarik, jika tim tersebut promosi kembali ke Serie A, maka gaji pemain juga akan dikembalikan ke angka semula. Selain itu, aturan baru ini juga menetapkan struktur gaji minimum berdasarkan usia pemain, yang tetap dijamin meski klubnya degradasi.

Kebijakan ini dinilai sebagai solusi untuk mengurangi beban keuangan klub yang sering kali kolaps saat kehilangan pemasukan besar akibat turun kasta, sekaligus memberikan jaminan bagi pemain.

“Kesepakatan ini dicapai lewat dialog yang konstruktif. Ini bentuk komitmen kami terhadap masa depan sepak bola Italia,” tambah Simonelli. (antara/jpnn)