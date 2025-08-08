Benjamin Sesko tak Tergoda Tawaran Mahal dari Newcastle, Lebih Pilih Man United

jateng.jpnn.com, INGGRIS - Manchester United resmi memenangkan perebutan striker muda Benjamin Sesko, meski tawaran mereka lebih rendah dari Newcastle United.

MU dan RB Leipzig telah menyepakati transfer bernilai sekitar Rp1,39 triliun (setara £66,3 juta atau €76,5 juta), plus tambahan Rp154 miliar (sekitar £7,37 juta) berdasarkan performa.

Menurut laporan Sky Sports, pemain berusia 22 tahun itu akan menandatangani kontrak berdurasi lima tahun dan segera terbang ke Inggris untuk tes medis dalam 24-48 jam ke depan.

Newcastle sempat mengajukan tawaran kedua senilai lebih dari Rp1,46 triliun (£69,7 juta plus tambahan), lebih tinggi dari MU. Namun, Benjamin Sesko menolak. Dia sejak awal menyatakan hanya ingin bergabung dengan Setan Merah.

Direktur sepak bola MU Jason Wilcox berperan penting dalam menyegel kesepakatan ini, didampingi direktur perekrutan Christopher Vivell dan kepala negosiator Matt Hargreaves yang langsung terbang ke Leipzig untuk merampungkan detail akhir.

Kedatangan Sesko ke MU membuat Newcastle kehilangan target utama pengganti Alexander Isak, yang sebelumnya diincar Liverpool. Kini, dengan Sesko menuju Old Trafford, peluang Isak dilepas ke Anfield makin tipis.

Liverpool sebenarnya sudah mengajukan tawaran fantastis Rp2,3 triliun (setara £110 juta plus bonus), tetapi ditolak Newcastle. (jpnn)