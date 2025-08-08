Manchester United Dapatkan Benjamin Sesko, Bagaimana Nasib Rasmus Hojlund?

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United benar-benar tak main-main di bursa transfer musim panas ini. Klub elite Premier League tersebut resmi mengamankan striker tajam milik RB Leipzig Benjamin Sesko, dengan mahar mencapai £73,3 juta atau sekitar Rp1,4 triliun.

Tak main-main, Sesko dikabarkan akan terbang ke Inggris untuk menyelesaikan tes medis dan proses administrasi akhir bersama MU.

Transfer ini terdiri dari pembayaran utama sebesar £66,3 juta, plus bonus performa £7,4 juta. Pemain berusia 22 tahun itu telah menyepakati kontrak jangka panjang berdurasi lima tahun, dan akan langsung bergabung dalam proyek besar Ruben Amorim.

Posturnya menjulang, kecepatannya luar biasa, dan finishing-nya tajam. Itulah alasan utama MU tak ragu menggelontorkan dana besar demi Benjamin Sesko

MU kini memiliki kombinasi baru yang berbahaya di lini depan, Sesko, Matheus Cunha, dan Bryan Mbeumo. Trio yang disebut-sebut akan menjadi senjata utama Amorim musim depan.

Namun kedatangan Sesko secara otomatis menimbulkan pertanyaan besar di kubu Old Trafford. Bagaimana nasib Rasmus Hojlund?

Pemain asal Denmark itu baru diboyong musim lalu dari Atalanta dengan harga tinggi. Namun, kini posisinya makin terjepit.

Meski mencetak gol dalam kemenangan 4-1 kontra Bournemouth di laga pramusim, peluang bermainnya bisa makin sempit.