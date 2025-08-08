Jay Idzes Dikabarkan Sudah Sepakat Gabung Torino, Venezia Merestui?

jateng.jpnn.com, ITALIA - Kapten timnas Indonesia Jay Idzes dikabarkan telah menyepakati kontrak pribadi dengan Torino, salah satu klub tradisional Serie A Italia.

Informasi tersebut pertama kali diungkapkan jurnalis transfer kenamaan Italia Nicolo Schira, lewat akun X (dulu Twitter) pribadinya pada Kamis (7/8).

Dalam laporannya, Schira menyebut Idzes akan dikontrak hingga 2029 dengan bayaran menggiurkan, yakni satu juta euro per tahun atau sekitar Rp17 miliar.

Saat ini, Torino sedang dalam tahap negosiasi serius dengan klub pemilik sang pemain, Venezia, yang menginginkan mahar transfer di angka €8–9 juta, ditambah bonus.

Sebelumnya, Idzes memang sudah lebih dulu tampil di kasta tertinggi Italia bersama Venezia, tetapi statusnya saat itu sebagai tim promosi.

Tak hanya Torino, dua klub Serie A lainnya yakni Sassuolo dan Genoa juga sempat mengintip peluang memboyong pemain 24 tahun itu. Namun, hingga kini, Torino disebut berada di posisi paling kuat.

Pemain bernama lengkap Jay Noah Idzes ini lahir di Mierlo, Belanda, pada 2 Juni 2000.

Dia memulai karier profesionalnya bersama FC Eindhoven, lalu hijrah ke Go Ahead Eagles, dan sejak musim lalu membela Venezia.