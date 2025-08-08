Jay Idzes Dikabarkan Tak Akan Gabung Torino, Klub Ini yang jadi Pilihannya

jateng.jpnn.com, ITALIA - Klub Serie A Sassuolo dikabarkan akan segera merampungkan transfer Jay Idzes dan Fali Candé dari Venezia.

Duo bek andalan itu digaet melalui paket transfer ganda senilai €12 juta, atau sekitar Rp204 miliar.

Seperti dilaporkan Football Italia, Jay Idzes sendiri dihargai sebesar €8-9 juta (sekitar Rp136-153 miliar), sementara Fali Candé ditebus senilai €3 juta (sekitar Rp51 miliar).

Nilai ini sesuai dengan permintaan awal dari klub asal mereka, Venezia.

Sebelumnya, Idzes sempat dikaitkan dengan Genoa, tetapi tidak terjadi kesepakatan.

Torino pun mengincarnya, tetapi mereka harus lebih dulu melepas bek Saul Coco seharga €20 juta, yang nyatanya tak kunjung terjadi.

Sementara itu, Fali Candé sempat masuk radar Hellas Verona. Namun, Sassuolo bergerak lebih cepat dengan menyatukan dua nama sekaligus dalam satu paket transfer.

Langkah ini membuat Sassuolo berada di posisi menguntukan, apalagi keduanya sebelumnya sempat dilirik beberapa tim Serie A lainnya.