Laga Perdana Super League: PSM Ditahan Imbang Persijap, PSIM Menang atas Persebaya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pekan pertama BRI Super League 2025/26 langsung memanas. Tiga tim promosi, tampil menggigit dan sukses menyulitkan raksasa-raksasa Super League pada Jumat (8/8).

Bhayangkara Presisi Lampung FC, Persijap Jepara, dan PSIM Yogyakarta membuktikan mereka bukan sekadar penggembira.

Di Stadion Segiri Samarinda, Bhayangkara FC yang kini berbasis di Lampung, tampil disiplin dan nyaris membuat Borneo FC frustrasi.

Gol semata wayang Mariano Peralta baru lahir di menit ke-66. Anak asuh Paul Munster (pelatih Bhayangkara,red) memang kalah kualitas, tetapi menang dalam semangat dan organisasi bertahan.

Sementara itu, di Makassar, drama lebih gila tersaji. Persijap Jepara yang turun dengan skuad muda dan pelatih debutan Mario Lemos sukses menahan imbang PSM 1-1. Juku Eja sudah unggul cepat lewat Victor Dethan di menit ketujuh.

Namun, perjuangan gigih Laskar Kalinyamat tak sia-sia. Di penghujung laga, Carlos França menghancurkan mimpi PSM lewat gol dramatis di menit ke-90+9.

Pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pun tak kalah mengejutkan. Persebaya harus menelan pil pahit di kandang sendiri setelah ditumbangkan PSIM Yogyakarta 0-1.

Gol tandukan Ezequiel Vidal di menit ke-90+2 membuat ribuan Bonek terdiam. Sang striker Argentina menanduk bola hasil umpan akurat Dede Sapari yang lolos dari jebakan offside.