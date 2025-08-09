JPNN.com

Madura United Vs Persis Solo: Laga Sengit di Pulau Garam

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 04:00 WIB
Sabtu, 09 Agustus 2025 – 04:00 WIB
Persis Solo harus menelan pil pahit setelah takluk 0-2 dari Madura United dalam laga pekan ke-21 BRI Liga 1 2024/25 di Stadion Gelora Bangkalan, Sabtu (1/2). Foto: Liga Indonesia Baru

jateng.jpnn.com, MADURA - Madura United akan memulai langkah di musim baru BRI Super League 2025/26 dengan menjamu Persis Solo di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Sabtu (9/8) malam.

Sepak mula dijadwalkan pukul 19.00 WIB, dan laga ini dipastikan bukan sekadar pembuka musim, tetapi pertarungan harga diri dua tim dengan ambisi besar.

Tuan rumah punya misi jelas, yakni memantapkan posisi sebagai raja kandang. Namun dua kekalahan beruntun di kandang pada akhir musim lalu saat lawan Borneo FC dan PSS Sleman, masih membekas.

Pelatih Madura United Angel Alfredo Vera tahu betul tekanan itu. Dia tak ingin memulai musim dengan keraguan. Dia menargetkan musim ini performa lebih stabil, terutama dalam menjaga konsistensi permainan di kandang.

Di sisi lain, Persis Solo datang dengan wajah baru. Ong Kim Swee yang berhasil membawa mereka lolos dari degradasi musim lalu tak diperpanjang kontraknya. Kini, Peter de Roo menjadi nakhoda anyar Laskar Sambernyawa.

Pelatih asal Belanda itu belum pernah merasakan atmosfer kompetisi Indonesia. Namun, bukan berarti dia datang tanpa bekal. Pengalaman bersama Balestier Khalsa di Liga Singapura cukup jadi pijakan, meski ini jelas ujian berbeda.

Persis Solo datang dengan modal cukup meyakinkan, empat kemenangan dalam lima laga tandang terakhir musim lalu. Catatan ini jadi sumber optimisme, apalagi mereka punya semangat baru di bawah komando pelatih Eropa.

Kendati begitu, Madura United tetap punya keunggulan historis. Dalam pertemuan terakhir di kandang, mereka menang 2-0 atas Persis. Rekor ini bisa jadi pembeda, sekaligus tantangan bagi tim tamu yang belum pernah benar-benar nyaman bermain di Pulau Garam.

Madura United akan memulai langkah di musim baru BRI Super League 2025/26 dengan menjamu Persis Solo di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Sabtu (9/8) malam
