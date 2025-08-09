Persis Solo Hadapi Madura United, Peter de Roo Yakin Menang

jateng.jpnn.com, MADURA - Persis Solo siap membuka kiprahnya di BRI Super League 2025/26 dengan laga tandang krusial melawan Madura United FC di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Sabtu (9/8) malam.

Pelatih Persis Solo Peter de Roo menegaskan timnya benar-benar siap dan tak ingin terganggu oleh bayang-bayang musim lalu.

"Kami fokus penuh pada pertandingan melawan Madura United. Semua persiapan sudah kami matangkan, dan kami siap menjalankan rencana dengan baik," tegas pelatih asal Belanda itu.

De Roo menolak menengok ke belakang. Bagi dia, musim ini adalah lembaran baru yang harus dijalani dengan penuh konsentrasi dan kontrol.

"Saya tidak terlalu memikirkan musim lalu. Fokus saya hanya pada hal-hal yang bisa kami kendalikan sekarang, cara bermain, penguasaan bola, dan bagaimana kami tampil maksimal," lanjutnya.

Optimisme makin menguat setelah Persis Solo menjalani lima laga uji coba pramusim dengan catatan cukup positif.

Mereka menang atas Kendal Tornado FC (2-0), PSIM Yogyakarta (1-0), Malut United (2-1), dan mencukur UNSA FC 6-0. Satu-satunya kekalahan terjadi saat menjamu Bali United dengan skor tipis 1-2.

Pelajaran dari kekalahan itu tak membuat mental tim runtuh. Justru dijadikan bahan evaluasi menjelang laga perdana kontra Madura United, tim yang dikenal solid di kandang sendiri.