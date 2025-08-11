Darwin Nunez Segera Tinggalkan Liverpool

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Striker Uruguay Darwin Nunez akan angkat kaki dari Liverpool dan bergabung dengan raksasa Liga Pro Saudi Al-Hilal, di bursa transfer musim panas 2025.

Kepindahan ini menutup perjalanan tiga tahun Nunez di Anfield. Dia mencatat 40 gol dalam 143 laga.

Liverpool mengonfirmasi transfer tersebut pada Minggu (10/8), meski masih menunggu izin internasional.

ESPN melaporkan Al-Hilal menebus Nunez dengan biaya 53 juta Euro atau setara Rp 1 triliun.

Penyerang 26 tahun itu juga sempat diminati Napoli dan AC Milan, tetapi terpikat dengan proyek ambisius Al-Hilal di bawah pelatih Simone Inzaghi.

Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengungkap Nunez menandatangani kontrak tiga tahun dengan gaji 21,5 juta Euro (Rp 407 miliar) per musim.

Angka itu menempatkannya di jajaran pemain dengan bayaran tertinggi di dunia.

Kepergian Nunez memberi ruang bagi Liverpool untuk berburu striker baru. Nama Alexander Isak (Newcastle United) masuk daftar incaran.