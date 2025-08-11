JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Darwin Nunez Segera Tinggalkan Liverpool

Darwin Nunez Segera Tinggalkan Liverpool

Senin, 11 Agustus 2025 – 01:00 WIB
Darwin Nunez Segera Tinggalkan Liverpool - JPNN.com Jateng
Striker Uruguay Darwin Nunez akan angkat kaki dari Liverpool dan bergabung dengan raksasa Liga Pro Saudi Al-Hilal, di bursa transfer musim panas 2025. Foto: premierleague

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Striker Uruguay Darwin Nunez akan angkat kaki dari Liverpool dan bergabung dengan raksasa Liga Pro Saudi Al-Hilal, di bursa transfer musim panas 2025.

Kepindahan ini menutup perjalanan tiga tahun Nunez di Anfield. Dia mencatat 40 gol dalam 143 laga.

Liverpool mengonfirmasi transfer tersebut pada Minggu (10/8), meski masih menunggu izin internasional.

Baca Juga:

ESPN melaporkan Al-Hilal menebus Nunez dengan biaya 53 juta Euro atau setara Rp 1 triliun.

Penyerang 26 tahun itu juga sempat diminati Napoli dan AC Milan, tetapi terpikat dengan proyek ambisius Al-Hilal di bawah pelatih Simone Inzaghi.

Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengungkap Nunez menandatangani kontrak tiga tahun dengan gaji 21,5 juta Euro (Rp 407 miliar) per musim.

Baca Juga:

Angka itu menempatkannya di jajaran pemain dengan bayaran tertinggi di dunia.

Kepergian Nunez memberi ruang bagi Liverpool untuk berburu striker baru. Nama Alexander Isak (Newcastle United) masuk daftar incaran.

Striker Uruguay Darwin Nunez akan angkat kaki dari Liverpool dan bergabung dengan raksasa Liga Pro Saudi Al-Hilal, di bursa transfer musim panas 2025.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   darwin nunez Liverpool Al Hilal transfer pamain

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU