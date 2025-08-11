Persis Solo Menang, Peter de Rop Senang

jateng.jpnn.com, MADURA - Persis Solo membuka perjalanan mereka di BRI Super League 2025/26 dengan hasil manis.

Laskar Sambernyawa sukses mengamankan tiga poin usai menang 2-1 atas tuan rumah Madura United di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Sabtu (9/8) malam.

Dua pemain asal Jepang jadi pahlawan kemenangan Persis. Sho Yamamoto memecah kebuntuan pada menit ke-33, disusul gol Kodai Tanaka di menit ke-60. Sementara gol hiburan Madura United lahir lewat Kerim Palic di menit ke-71.

Sayangnya, Yamamoto yang juga menjabat kapten tim harus meninggalkan lapangan lebih awal setelah menerima dua kartu kuning (menit ke-39 dan 79).

Meski bermain dengan 10 pemain, Persis tetap mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir.

Pelatih Persis Peter de Roo mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya.

“Ini hasil yang penting, apalagi di laga tandang pertama. Meski awalnya sulit karena tekanan tuan rumah, saya rasa kami pantas menang. Seharusnya kami bisa unggul 3-0,” ujarnya.

Namun, De Roo juga menyoroti kartu merah Yamamoto yang menurutnya memengaruhi jalannya laga.