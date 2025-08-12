Amorim Yakin Benjamin Sesko jadi Senjata Mematikan Lini Depan MU

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Pelatih Manchester United Ruben Amorim optimistis rekrutan barunya, Benjamin Sesko, akan menjadi senjata mematikan di lini depan Setan Merah musim ini.

Dalam wawancara eksklusif dengan MUTV, Amorim menegaskan penyerang muda asal Slovenia itu punya etos kerja, karakter, dan potensi luar biasa.

“Dia punya karakteristik yang kami butuhkan,” kata Amorim, Senin (11/8).

Bahkan, sang pelatih menyebut Sesko adalah tipe pemain yang harus dicegah untuk bekerja terlalu keras, saking tingginya semangatnya.

Sesko resmi diperkenalkan di Old Trafford menjelang laga uji coba kontra Fiorentina di ajang Snapdragon Cup. Eks RB Leipzig ini dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa.

Amorim menilai Sesko komplet sebagai penyerang yang tangguh di udara, cepat di ruang kosong, dan piawai mengolah bola.

“Dia punya karakter yang tepat untuk berada di grup ini, jadi saya sangat senang memilikinya,” ujarnya.

Kehadiran Sesko dianggap tepat waktu karena United akan memulai Liga Premier Inggris melawan Arsenal akhir pekan ini. Amorim yakin pemain 21 tahun itu akan cepat beradaptasi.