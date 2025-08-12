Persis Solo Rekrut Mantan Striker Persib Bandung

jateng.jpnn.com, SOLO - Persis Solo resmi mendapatkan amunisi baru menjelang pekan kedua BRI Super League 2025/26. Laskar Sambernyawa memboyong penyerang asal Curacao Gervane Kastaneer, yang bisa bermain sebagai striker maupun gelandang sayap.

Pemain bertinggi 189 cm itu diikat kontrak hingga akhir musim. Meski lahir di Rotterdam, 9 Juni 1996, nama Kastaneer sudah tak asing di sepak bola Indonesia.

Musim lalu, dia berseragam Persib Bandung, tampil 14 kali, mencetak satu gol dan satu assist, serta ikut mengangkat trofi juara BRI Liga 1 2024/25.

Jebolan akademi SC Feyenoord ini punya rekam jejak panjang di Eropa, memperkuat klub-klub seperti CD Castellon (Spanyol), Kaiserslautern (Jerman), Hearts (Skotlandia), Coventry City (Inggris), hingga deretan tim Belanda seperti PEC Zwolle, ADO Den Haag, NAC Breda, FC Eindhoven, dan FC Dordrecht.

Bagi timnas Curacao, Kastaneer sudah mencatat 22 caps dengan sembilan gol. Dia mengaku senang bisa kembali merumput di Indonesia.

“Saya dan keluarga sangat menikmati berada di sini. Kompetisinya bagus dan musim ini akan lebih kuat. Senang rasanya bisa bergabung dengan Persis,” ujarnya.

Kastaneer optimistis bisa langsung nyetel di Persis. Selain sudah mengenal atmosfer liga, dia punya rekan lama di tim, Jordy Tutuarima, yang pernah satu klub dengannya di PEC Zwolle.

“Saya pikir adaptasi tidak akan sulit. Target saya jelas, langsung memberikan kontribusi,” tegasnya. (jpnn)