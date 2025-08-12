Hasil Pekan Pertama Super League: Persija & Arema Tampil Ganas, PSM Makassar Imbang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pekan perdana BRI Super League 2025/26 langsung panas. Persija Jakarta dan Arema FC tampil garang dengan kemenangan besar atas lawannya masing-masing.

Persija membantai Persita Tangerang 4-0 di Jakarta International Stadium, Minggu (10/8) malam WIB. Gol Rizky Ridho (32’), dua torehan Allano Lima (70’, 90’), dan sontekan Maxwell Souza (72’) memastikan Macan Kemayoran meraih tiga poin perdana dengan gaya.

Tak mau kalah, Arema FC juga pesta gol. Singo Edan menggilas PSBS Biak 4-1 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Senin (11/8). Dalberto Luan mencetak hattrick (17’ pen, 70’, 80’), ditambah gol Valdeci Moreira (62’). Tim tamu hanya membalas lewat penalti Claudio Lucas Morasi (90’).

Pekan ini juga menandai start mulus juara bertahan Persib Bandung yang menang 2-0 atas Semen Padang. Tim promosi PSIM Yogyakarta langsung bikin kejutan dengan menaklukkan Persebaya Surabaya 1-0 di kandang lawan.

Persijap Jepara membawa pulang satu poin dari markas PSM Makassar (1-1), sedangkan Malut United sukses menumbangkan Dewa United di Banten (3-1). Persis Solo juga curi kemenangan 2-1 di kandang Madura United.

Laga dramatis terjadi di Bali. Persik Kediri unggul lebih dulu lewat Telmo Castanheira (78’), tapi Boris Kopitovic (90’) menyelamatkan Bali United dari kekalahan. (jpnn)

Hasil Lengkap Pekan Pertama BRI Super League 2025/2026:

Jumat (8/8/2025):

- Borneo FC Samarinda 1-0 Bhayangkara Presisi Lampung FC

- Persebaya Surabaya 0-1 PSIM Yogyakarta

- PSM Makassar 1-1 Persijap Jepara