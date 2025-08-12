JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Hasil Pekan Pertama Super League: Persija & Arema Tampil Ganas, PSM Makassar Imbang

Hasil Pekan Pertama Super League: Persija & Arema Tampil Ganas, PSM Makassar Imbang

Selasa, 12 Agustus 2025 – 09:20 WIB
Hasil Pekan Pertama Super League: Persija & Arema Tampil Ganas, PSM Makassar Imbang - JPNN.com Jateng
Arema FC bersukacita di pekan pertama BRI Super League. Foto: IG liga1match

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pekan perdana BRI Super League 2025/26 langsung panas. Persija Jakarta dan Arema FC tampil garang dengan kemenangan besar atas lawannya masing-masing.

Persija membantai Persita Tangerang 4-0 di Jakarta International Stadium, Minggu (10/8) malam WIB. Gol Rizky Ridho (32’), dua torehan Allano Lima (70’, 90’), dan sontekan Maxwell Souza (72’) memastikan Macan Kemayoran meraih tiga poin perdana dengan gaya.

Tak mau kalah, Arema FC juga pesta gol. Singo Edan menggilas PSBS Biak 4-1 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Senin (11/8). Dalberto Luan mencetak hattrick (17’ pen, 70’, 80’), ditambah gol Valdeci Moreira (62’). Tim tamu hanya membalas lewat penalti Claudio Lucas Morasi (90’).

Baca Juga:

Pekan ini juga menandai start mulus juara bertahan Persib Bandung yang menang 2-0 atas Semen Padang. Tim promosi PSIM Yogyakarta langsung bikin kejutan dengan menaklukkan Persebaya Surabaya 1-0 di kandang lawan.

Persijap Jepara membawa pulang satu poin dari markas PSM Makassar (1-1), sedangkan Malut United sukses menumbangkan Dewa United di Banten (3-1). Persis Solo juga curi kemenangan 2-1 di kandang Madura United.

Laga dramatis terjadi di Bali. Persik Kediri unggul lebih dulu lewat Telmo Castanheira (78’), tapi Boris Kopitovic (90’) menyelamatkan Bali United dari kekalahan. (jpnn)

Baca Juga:

Hasil Lengkap Pekan Pertama BRI Super League 2025/2026:

Jumat (8/8/2025):
- Borneo FC Samarinda 1-0 Bhayangkara Presisi Lampung FC
- Persebaya Surabaya 0-1 PSIM Yogyakarta
- PSM Makassar 1-1 Persijap Jepara

Berikut hasil lengkap pertandingan pekan pertama BRI Super League.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   hasil bri super league super league hasil liga indonesia persija arema fc psm makassar

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU