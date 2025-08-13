JPNN.com

JPNN.com Jateng Olahraga Alasan Suporter Manchester United Batal Protes di Laga Setan Merah Vs Arsenal

Alasan Suporter Manchester United Batal Protes di Laga Setan Merah Vs Arsenal

Rabu, 13 Agustus 2025 – 07:13 WIB
Alasan Suporter Manchester United Batal Protes di Laga Setan Merah Vs Arsenal - JPNN.com Jateng
Bendera Manchester United di dalam stadion sebelum pertandingan di Inggris. ANTARA/REUTERS/Peter Powell/pri. (REUTERS/PETER POWELL)

jateng.jpnn.com, MANCHESTER - Kelompok suporter vokal Manchester United The 1958 resmi membatalkan rencana aksi protes yang sedianya digelar pada laga pembuka Liga Premier kontra Arsenal, 17 Agustus.

Mengutip ESPN, Selasa (12/8), langkah mundur ini diambil setelah survei internal mengungkap fakta bahwa fan Setan Merah terbelah soal peran Sir Jim Ratcliffe dalam mengelola klub.

Aksi ini awalnya ditujukan untuk memprotes arah klub di bawah kendali operasional Ratcliffe dan keterkaitannya dengan keluarga Glazer, pemilik mayoritas yang sudah lama dibenci fan.

Baca Juga:

Namun, jajak pendapat terhadap hampir 26 ribu responden justru menunjukkan gambaran yang rumit.

Hasilnya, 63 persen responden menilai Ratcliffe dan perusahaannya, INEOS, harus dimintai pertanggungjawaban atas berbagai keputusan sejak Februari 2024. Di sisi lain, 68 persen menganggap Ratcliffe layak diberi lebih banyak waktu untuk membenahi klub.

“Basis suporter kami beragam dan penuh semangat. Menemukan keseimbangan yang tepat tidak selalu mudah,” tulis The 1958 di akun X mereka.

Baca Juga:

Kelompok ini menegaskan memaksakan protes di tengah perpecahan fan justru berpotensi memicu konflik di dalam maupun luar stadion.

Ratcliffe sendiri kini memegang 28,94 persen saham Man United dan telah membuat perubahan besar di manajemen. Langkah yang oleh sebagian fan dianggap terlalu cepat dan minim melibatkan suara pendukung.

Kelompok suporter vokal Manchester United The 1958 resmi membatalkan rencana aksi protes yang sedianya digelar pada laga pembuka Liga Premier kontra Arsenal, 17
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   suporter Manchester United man united Premier League MU vs Arsenal

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU