Alexander Isak Ngambek, Ogah Bermain untuk Newcastle United

jateng.jpnn.com, NEWCASTLE - Striker asal Swedia, Alexander Isak, secara tegas menyatakan tak mau lagi berseragam Newcastle United, meski klubnya bersikeras tidak menjualnya.

Liverpool menjadi klub terkini yang mengincar Isak, dan sang bomber 25 tahun itu sangat ingin merapat ke juara bertahan Liga Inggris tersebut.

Kabar ini diungkapkan jurnalis The Athletic, David Ornstein. “Isak tidak akan bermain lagi untuk Newcastle. Bahkan jika bursa ditutup tanpa kepindahan, kariernya di NUFC sudah selesai,” tulis Ornstein di akun X, Selasa (12/8).

Newcastle hingga kini masih bergeming. Tawaran pertama Liverpool sebesar 120 juta poundsterling atau sekitar Rp2,6 triliun sudah ditolak mentah-mentah. The Magpies juga mencoba memperpanjang kontrak Isak dengan syarat lebih menggiurkan, tapi ditolak sang pemain.

Isak bahkan tak masuk skuad Newcastle united di tujuh laga pramusim. “Saya hanya ingin pemain yang benar-benar ingin bermain untuk klub ini," kata Pelatih Eddie Howe.

Sejak direkrut dari Real Sociedad musim 2022/2023, Isak sudah mengemas 69 gol dan 11 assist. Musim lalu, dia mencetak 23 gol di Liga Inggris, hanya kalah dari Mohamed Salah yang mengoleksi 29 gol.

Bursa transfer akan ditutup 1 September. Apakah Isak bakal memaksa keluar atau Newcastle sanggup menahan? Drama ini jelas belum berakhir. (antara/jpnn)