FA Skors Wasit Liga Inggris 8 Pekan Gara-Gara Hina Klopp

jateng.jpnn.com, INGGRIS - Federasi Sepak Bola Inggris (FA) resmi menjatuhkan sanksi larangan bertugas selama delapan pekan kepada mantan wasit Liga Inggris David Coote.

Dia terbukti melontarkan komentar bernada hinaan kepada mantan pelatih Liverpool Jurgen Klopp.

Dalam keterangan resmi, Selasa (12/8), FA menyebut tindakan Coote melanggar FA Rule E3 dan dikategorikan pelanggaran berat karena mengandung unsur merujuk pada kewarganegaraan Klopp yang berasal dari Jerman.

Selain skorsing, Coote juga diwajibkan mengikuti program pendidikan tatap muka.

Kasus ini mencuat dari video viral yang beredar pada November 2024.

Rekaman itu, yang diambil di ruang tamu Coote pada Juli 2020, memperlihatkan dirinya menyebut Klopp dengan kata-kata kasar, menyindir sifat Klopp arogan, hingga menyebut pengalaman menjadi ofisial keempat di laga Liverpool sebagai hal yang buruk.

Coote telah mengakui kesalahan dan meminta maaf secara langsung kepada Klopp, FA, Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), serta komunitas sepak bola.

Meski begitu, PGMOL sudah lebih dulu menghentikan tugas Coote sejak Desember 2024 setelah hasil investigasi internal menyatakan posisinya tak lagi bisa dipertahankan.