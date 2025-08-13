Pakai Nomor 18 di Everton, Jack Grealish: Pernah Dipakai Dua Pemain Favorit Saya

jateng.jpnn.com, INGGRIS - Everton resmi mengumumkan kedatangan Jack Grealish dari Manchester City dengan status pinjaman untuk musim 2025/26, Selasa (12/8).

Pengumuman disampaikan langsung lewat situs resmi dan akun media sosial klub.

“Everton telah menyelesaikan proses peminjaman Jack Grealish dari Manchester City,” tulis pernyataan klub.

Pemain timnas Inggris berusia 29 tahun itu akan mengenakan jersei nomor 18 selama membela The Toffees. Nomor tersebut bukan pilihan sembarangan.

“Saya memilih nomor 18 karena dua pemain Inggris favorit saya, Wayne Rooney dan Paul Gascoigne, pernah memakainya di Everton,” ungkap Grealish.

Dia bahkan sempat berbicara langsung dengan Rooney soal nomor ini. “Saya harap dia senang dengan pilihan saya,” imbuhnya.

Grealish menjadi rekrutan keenam Everton di bursa transfer kali ini. Sebelumnya, mereka sudah mendatangkan Charly Alcaraz secara permanen, serta Thierno Barry, Mark Travers, Adam Aznou, dan Kiernan Dewsbury-Hall.

Karier Grealish terbilang mentereng. Lahir di Birmingham, dia memulai karier di Aston Villa dan sempat dipinjamkan ke Notts County.