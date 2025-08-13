Liverpool Kejar Marc Guehi, Crystal Palace Patok Harga Rp878 Miliar

jateng.jpnn.com, LIVERPOOL - Liverpool membuka komunikasi untuk mendatangkan bek Marc Guehi dari Crystal Palace pada bursa transfer musim panas ini, Rabu (13/8).

The Reds percaya diri menuntaskan transfer karena pemain 25 tahun itu dikabarkan ingin pindah ke Anfield.

Menurut laporan Sky Sports, Crystal Palace memasang harga 40 juta pound sterling (sekitar Rp878 miliar) untuk Guehi. Namun, Liverpool enggan memenuhi harga tersebut karena kontrak pemain asal Inggris itu tersisa satu tahun di Selhurst Park.

Liverpool baru akan melanjutkan negosiasi personal dengan Guehi jika klub berhasil mencapai kesepakatan soal transfer permanen.

Saat ini, posisi Liverpool cukup menguntungkan karena Guehi menolak memperpanjang kontraknya, membuat manajemen Crystal Palace, termasuk pemilik Steve Parish, mempertimbangkan opsi menjual.

Liverpool kini menjadi klub terdepan untuk mendatangkan Guehi, setelah beberapa pesaing Eropa seperti Newcastle, Tottenham, Bayern Muenchen, dan Inter Milan mundur dari perburuan.

Musim lalu, Guehi menjadi tulang punggung lini pertahanan Crystal Palace, membantu The Eagles meraih gelar Piala FA sekaligus mempertahankan posisi mereka di Premier League.

Dalam 44 pertandingan di berbagai ajang, bek kelahiran Abidjan, Pantai Gading ini mencatat tiga gol dan dua assist dari total 3.931 menit bermain. (antara/jpnn)